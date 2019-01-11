''Тільки заради цього'': Лінарес зробив заяву про бій із Ломаченком

Екс-чемпіон світу венесуельський боксер Хорхе Лінарес (45-4, 28 КО) зробив заяву про те, що хоче отримати матч-реванш проти чемпіона світу за версіями WBO і WBA в легкій вазі Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

"Мені б хотілося провести другий бій із Ломаченком, тому що я знаю, що можу перемогти його. Я зробив те, що не зміг жоден інший боєць (відправив його у нокдаун). Тільки заради цього бою я б повернувся у легку вагу", — цитує боксера Boxingscenе.

Відео нокдауну Ломаченка.

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) переміг Хорхе Лінареса (44-4, 27 КО) із Венесуели у бою за чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі і титул чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Поєдинок пройшов 13 травня 2018 року на головній арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку і завершився нокаутом у 10-му раунді.

Переможний удар Василя Ломаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу в середній вазі Келлі Павлік захопився українцем Василем Ломаченком. Американець відзначив сильні якості нашого боксера.

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