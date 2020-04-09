"Тільки кістки не ламати": Онуфрій дозволив Усику бити українських депутатів

Знаменитий український суперважковаговик Олександр Усик зізнався, що предстоятель колишньої Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій дозволив йому бити депутатів.

Усик і Онуфрій pravda.com.ua

"Я часто спілкуюся з Блаженнішим Онуфрієм. Це дуже великий для мене авторитет. Я запитав: "Блаженніший, якщо мені не подобається якийсь депутат, який бубонить на мене, можна йому врізати?". Він каже: "Сашенько, можна. Але тільки, щоб кістки не ламати". Тобто, щоб сильного каліцтва не завдати. А так – щоб розбурхати: "Гей, друже, ти на землі. Зупинись", – заявив Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні цього року Усик висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм.

Крім того, Олександр Усик різко засудив декомунізацію в Україні. Також кримчанин відзначив, що розраховував на зміни в нашій країні з приходом на пост президента Володимира Зеленського.

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