Головна Новини
10 квітня • оновлено в 02:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Тільки кістки не ламати": Онуфрій дозволив Усику бити українських депутатів

11.1т
Читати матеріал російською

Знаменитий український суперважковаговик Олександр Усик зізнався, що предстоятель колишньої Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій дозволив йому бити депутатів.

Усик і Онуфрій

Усик і Онуфрій

pravda.com.ua

"Я часто спілкуюся з Блаженнішим Онуфрієм. Це дуже великий для мене авторитет. Я запитав: "Блаженніший, якщо мені не подобається якийсь депутат, який бубонить на мене, можна йому врізати?". Він каже: "Сашенько, можна. Але тільки, щоб кістки не ламати". Тобто, щоб сильного каліцтва не завдати. А так – щоб розбурхати: "Гей, друже, ти на землі. Зупинись", – заявив Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні цього року Усик висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм.

Крім того, Олександр Усик різко засудив декомунізацію в Україні. Також кримчанин відзначив, що розраховував на зміни в нашій країні з приходом на пост президента Володимира Зеленського.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик митрополит Онуфрій
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
190
32
Смішно
7
Цікаво
22
Сумно
57
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
я усика на дуэль вызываю сцикуна
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
FURIA
VS
MIBR
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Gen.G
VS
Cloud9
Победа Cloud9
2,15 Сделать ставку
MAD Lions
VS
FunPlus Phoenix
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
SMASH
VS
Nordavind
Победа Nordavind
1.60 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis
1.65 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
2,01 Сделать ставку
Syman
VS
Heretics
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 2,5 карт
1.89 Сделать ставку
Минск
VS
БАТЭ
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку