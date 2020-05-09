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9 травня • оновлено в 13:59
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"Ти зрозумієш урок": український борець Богдан Грицай викликав Усика на бій без правил

5.3т
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Чемпіон України з боротьби серед молоді, а також бронзовий призер чемпіонату Європи Богдан Грицай викликав боксера Олександра Усика на бій без правил.

Так борець вільного стилю відреагував на нещодавнє відео Усика, в якому він закликав "диванних експертів" стежити за своєю поведінкою і демонстративно "нокаутував" одного з них.

"Я і є той диванний експерт, який стібеться із твоїх ва*них відео, твоїх малограмотних коментарів, із твоїх дитячих віршиків і російського сценарію, який ти хочеш просунути. Я той самий, кого собі на біду ти, Олександре, викликав на бій без правил, без будь-яких правил. Я приймаю виклик. Після цього бою ти, Олександре, зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", – заявив спортсмен із Шепетівки.

Богдан вважає, що боксеру ще пощастило.

"Усику, радій, що на твоє відео під назвою "Один раз ти можеш увійти не в ті двері", відгукнувся саме я. Було б страшніше, якщо б кліп під назвою "Один раз ти можеш підійти не до того вікна", зняли б для тебе професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб із відстрілу диких тварин", – додав Грицай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські користувачі інтернету бурхливо відреагували на пропозицію генсека Федерації боксу Росії дати громадянство РФ Олександру Усику та Василю Ломаченку після включення їх у базу "Миротворець".

Нагадаємо, що чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик знялися в російському фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що Усик і Ломаченко стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Петров Сергей
Петров Сергей
И этот решил хайпануть за счет Усика. Знает, что солдат ребенка не обидит.
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Проблема. Усик верующий, ему вера не позволяет убогих обижать. А тут совсем дурачок.
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