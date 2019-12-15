Один з кращих боксерів світу здобув яскраву перемогу нокаутом в чемпіонському бою

Чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KO) впевнено захистив свій титул в поєдинку проти непереможного литовця Егідіюса Каваляускаса (21-1-1, 17 KO).

Бій почався в невисокому темпі, де 32-річний американець не форсував події і намагався діяти з дистанції. У третьому раунді литовець зловив фаворита контрпачем і відправив його на канвас.

Це завело Кроуфорда, він накрутив темп, збільшив щільність бою і став боксувати першим номером, періодично пропускаючи прямі удари від Каваляускаса. У 7-й трихвилинці Теренс дістав претендента правим хуком, відправивши литовського бійця в нокдаун.

Кроуфорд продовжував насідати, раз по раз доносячи свої удари до голови суперника, і на старті 9-го раунду після двох нокдаунів рефері зупинив бій.

Теренс Кроуфорд - Егіс Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Егіс Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Егіс Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Егіс Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Егіс Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Егіс Каваляускас

Теренс Кроуфорд - Егіс Каваляускас

Теренс Кроуфорд

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 грудня чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд заявив про перехід в середню вагу. Американець розповів, як збирається підкорити новий дивізіон.

У квітні 2019 року Кроуфорд успішно захистив свій пояс в напівсередній вазі в поєдинку проти Аміра Хана, завершивши поєдинок достроково.

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