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26 жовтня • оновлено в 12:41
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Де дивитися фінал Всесвітньої боксерської суперсерії: розклад трансляцій

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Чемпіон WBA Super і WBC Diamond Реджіс Прогрейс в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в суперлегкій вазі (WBSS) проведе бій з володарем титулу IBF Джошем Тейлором.

Реджіс Прогрейс (ліворуч) - Джош Тейлор

Реджіс Прогрейс (ліворуч) - Джош Тейлор

Поєдинок пройде в суботу, 26 жовтня в Лондоні. Пряма трансляція запланована на українському телеканалі Xsport і російському "Матч ТВ". Початок вечорі боксу в 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що в андеркарті відбудуться низка дуже цікавих поєдинків.

  • Бій за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі (понад 90,7 кг) між британцями Дереком Чісорою (31-9, 22 KO) і Девідом Прайсом (25-6, 20 KO).

  • Бій за титул чемпіона Європи за версією EBU у важкій вазі (до 90,7 кг) між бельгійцем Івом Енгабу (20-0, 14 KO) і британцем Лоуренсом Околi (13-0, 10 KO).

  • 12-раундовий бій в легкій вазі (до 61,2 кг) між британцями Лі Селбі (27-2, 9 KO) і Ріккі Бернз (43-7-1, 16 KO).

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Нагадаємо, що в липні минулого року українець Усик у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі переміг Мурата Гассієва (26-1, 19 КО). Зустріч в московському СК "Олімпійський" завершилася одноголосним рішенням суддів на користь уродженця Сімферополя.

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Тема
WBSS
Особа
Дерек Чісора
Місце
Англія Лондон
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