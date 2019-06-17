Суперсерія боксу: екс-суперник Усика подав протест на результат скандального бою

Команда польського важковаговика Кшиштофа Гловацьки подала протест на результат півфіналу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) з Майріса Брієдіас.

Бій екс-суперників українця Олександра Усика завершився скандальною перемогою представника Латвії в третьому раунді. Брієдіс в другій трихвилинці завдав суперникові удар ліктем в щелепу після того, як отримав по потилиці.

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Гловацький – Бріедіс WBSS

"Офіційні протести до WBO та WBC подані. Будемо боротися за скасування результату. Ми виграємо. Питання тільки в тому, що саме. Якби це був не турнір, а окремий бій, результат було б негайно анульовано і призначено негайний матч-реванш", – розповів TVP Sport промоутер Гловацьки Анджей Василевськи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майріс Брієдіс пояснив свою поведінку в поєдинку проти Гловацьки, звідзначивши, що "не сильно" вдарив опонента ліктем.

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