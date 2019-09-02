Суперник Усика перед боєм з українцем здобув перемогу потужним нокаутом: опубліковане відео

Нідерландський боксер Тайрон Спонг, який має стати суперником Олександра Усика у бою 12 жовтня, здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу у Мексиці.

33-річний непереможний суперваж зустрічався із Джейсоном Міндою з Еквадору. Спонг мав повну перевагу і вже у другому раунді змусив суперника опуститися на канвас. Латиноамериканець зумів піднятися, проте негайно був затиснутий у кутку, а після потужного аперкоту правою звалився, як підкошений, на настил рингу.

Рефері навіть не став починати відлік, зупинивши бій. Таким чином, Спонг здобув свою 14-ту перемогу на професійному рингу, причому 13 із них – достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відзначився неординарною витівкою у рингу відразу після перемоги Василя Ломаченка над Люком Кемпбеллом. Крім того, в роздягальні свого співвітчизника суперваж зіткнувся з росіянином Олександром Повєткіним, який на тому самому вечорі переміг за очками британця Х'юї Ф'юрі.

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