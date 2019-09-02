Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 14:30
Кожен знайде своє!
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Суперник Усика перед боєм з українцем здобув перемогу потужним нокаутом: опубліковане відео

4.5т Читати матеріал російською

Нідерландський боксер Тайрон Спонг, який має стати суперником Олександра Усика у бою 12 жовтня, здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу у Мексиці.

33-річний непереможний суперваж зустрічався із Джейсоном Міндою з Еквадору. Спонг мав повну перевагу і вже у другому раунді змусив суперника опуститися на канвас. Латиноамериканець зумів піднятися, проте негайно був затиснутий у кутку, а після потужного аперкоту правою звалився, як підкошений, на настил рингу.

Новини
Офіційно: названий новий суперник Усика у дебютному бою у суперважах

Рефері навіть не став починати відлік, зупинивши бій. Таким чином, Спонг здобув свою 14-ту перемогу на професійному рингу, причому 13 із них – достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відзначився неординарною витівкою у рингу відразу після перемоги Василя Ломаченка над Люком Кемпбеллом. Крім того, в роздягальні свого співвітчизника суперваж зіткнувся з росіянином Олександром Повєткіним, який на тому самому вечорі переміг за очками британця Х'юї Ф'юрі.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Особа
Олександр Усик
Місце
Мексика Меріда
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...