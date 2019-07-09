Суперчемпіону світу поставили ультиматум через українського боксера

Міжнародна боксерська федерація (IBF) поставила ультиматум чемпіону світу в середній вазі Саулю Альваресу, зобов'язавши його провести бій з обов'язковим претендентом Сергій Деревянченком.

Відмова Альвареса від поєдинку з українцем автоматично спричинить за собою втрату ним чемпіонського пояса.

Однак, як повідомляє ESPN, команда мексиканця навіть не починала переговори з українцем, а дедлайн минув ще 15 червня. У разі позбавлення Альвареса титулу, вакантне звання чемпіона IBF буде розіграно в поєдинку між бійцями з найвищим рейтингом за версією організації - це №1 Дерев'янченко і №3 Геннадій Головкін з Казахстану.

Сауль Альварес

Цікаво, що раніше IBF відібрала чемпіонський титул у Головкіна з цієї ж причини - той вважав за краще битися не з обов'язковим претендентом з України, а з вірменином Ванесом Мартиросяном. Дерев'янченко в жовтні 2018 го провів поєдинок за титул, що став вакантним, з американцем Деніелом Джейкобсом і програв роздільним рішенням суддів. Американець, в свою чергу, в травні цього року провів об'єднавчий бій з Альваресом і поступився одноголосним рішенням Феміди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий український боксер здобув яскраву перемогу в США.

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