Страшно дивитися: Усик показав, до чого довів себе на тренуваннях – опубліковано відео

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до дебюту в хевівейті.

Весь тренувальний табір українського боксера проходить на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Основним завданням для Усика став набір м'язової маси та ваги. При цьому в команді Олександра роблять ставку на збереження рухливості чемпіона.

Олександр Усик кадр з відео

Для каналу відомого українського штангіста Олексія Торохтія Усик продемонстрував стан своїх стегнових м'язів, які покриті темними синцями від постійних навантажень. "Можу вам показати робочі ноги боксера", – сказав Олександр, піднявши шорти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дебют Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії пройде 25 травня в американському Оксон Хіллі. Суперником українця стане досвідчений Карлос Такам з Камеруну.

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