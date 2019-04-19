ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Страшно дивитися: Усик показав, до чого довів себе на тренуваннях – опубліковано відео

955Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до дебюту в хевівейті.

Весь тренувальний табір українського боксера проходить на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Основним завданням для Усика став набір м'язової маси та ваги. При цьому в команді Олександра роблять ставку на збереження рухливості чемпіона.

Олександр Усик

Олександр Усик

кадр з відео

Новини
Слідом за Усиком: Гассiєв зробив офіційну заяву

Для каналу відомого українського штангіста Олексія Торохтія Усик продемонстрував стан своїх стегнових м'язів, які покриті темними синцями від постійних навантажень. "Можу вам показати робочі ноги боксера", – сказав Олександр, піднявши шорти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дебют Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії пройде 25 травня в американському Оксон Хіллі. Суперником українця стане досвідчений Карлос Такам з Камеруну.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки