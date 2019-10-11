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11 жовтня • оновлено в 13:15
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Страшне ДТП непереможного чемпіона світу: стало відомо про стан боксера

1.3т Читати матеріал російською

З'явилися подробиці стану чемпіона світу з боксу IBF і WBC в напівсередній вазі Еррола Спенса, який потрапив у важке ДТП - його авто перекинулося кілька разів під час аварії в Далласі.

Еррол Спенс зі своїми чемпіонськими поясами

Еррол Спенс зі своїми чемпіонськими поясами

premierboxingchampions.com

В організації Premier Boxing Champions опублікували заяву про стан боксера.

"Спенс в свідомості, реагує на мову співрозмовника, а його стан лікарі вважають стабільним. Обійшлося без переломів і тріщин, але на обличчі рвані рани. За прогнозами лікарів, він повністю відновиться. Зараз він відпочиває. Біля нього родичі, які просять подякувати всім за ваші молитви і побажання", - сказано в повідомленні.

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У важкому стані: чемпіон світу з боксу потрапив у страшну ДТП

Нагадаємо, Ferrari знаменитого боксера на величезній швидкості вилетіло на узбіччя і зробило кілька переворотів. За даними поліції, Еррол не був пристебнутий ременем безпеки і вилетів з авто.

Відео моменту ДТП за участю Еррола Спенса:

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Денис Берінчик потрапив в аварію за кілька днів до свого бою в Україні, повертаючись з тренувального табору в Буковелі.

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Особа
Еррол Спенс
Місце
США Даллас
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