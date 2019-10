Страшне ДТП непереможного чемпіона світу: стало відомо про стан боксера

З'явилися подробиці стану чемпіона світу з боксу IBF і WBC в напівсередній вазі Еррола Спенса, який потрапив у важке ДТП - його авто перекинулося кілька разів під час аварії в Далласі.

В організації Premier Boxing Champions опублікували заяву про стан боксера.

"Спенс в свідомості, реагує на мову співрозмовника, а його стан лікарі вважають стабільним. Обійшлося без переломів і тріщин, але на обличчі рвані рани. За прогнозами лікарів, він повністю відновиться. Зараз він відпочиває. Біля нього родичі, які просять подякувати всім за ваші молитви і побажання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Ferrari знаменитого боксера на величезній швидкості вилетіло на узбіччя і зробило кілька переворотів. За даними поліції, Еррол не був пристебнутий ременем безпеки і вилетів з авто.

Відео моменту ДТП за участю Еррола Спенса:

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA

#Breaking More exclusive security camera video showing the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled over multiple times on a Dallas street. He was ejected from the vehicle and injured but expected to recover pic.twitter.com/0LXpel7qNN