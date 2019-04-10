"Стане жахом": названо майбутнє Усика в супертяжах

Британський супертяж Дерек Чісора (29-9, 21 КО) впевнений, що чемпіона світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) очікує велике майбутнє в хевівейті.

"Усик стане жахом для всіх. У той момент, коли він додасть у вазі, він стане жахом. У нього є сила удару і боксерські навички, його рухливість уб'є більшість боксерів. Я думаю, щоб перемогти цього хлопця, можливо, доведеться трохи схитрувати", – сказав Чісора в інтерв'ю Sky Sports.

Крім того, англієць іронічно відповів на питання, чи буде він битися з кримчанином: "А що, він тримає в руках велику валізу грошей?"

Напередодні кримчанин записав незвичайне звернення до українців, присвячене поєдинку проти камерунця Карлоса Такама.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно було офіційно оголошено, що бій Усик - Такам перенесений і відбудеться 25 травня.

Раніше з'явилася інформація, що Усик може в майбутньому вийти на гонорари в десятки мільйонів доларів.

На думку промоутера українця Олександра Красюка, для цього боксеру потрібно виконати низку умов.

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