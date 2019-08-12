Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Стало відомо, скільки заробив Усик, жорстоко нокаутувавши Белью

1.8т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик у своєму останньому на сьогодні поєдинку заробив рекордний гонорар у кар'єрі.

10 листопада минулого року наш співвітчизник дебютував на британському ринзі, виступаючи в професіоналах. Усик у ранзі абсолютного чемпіона світу у важкій вазі побився з Тоні Белью, якого нокаутував у сьомому раунді. За даними видання SportArena, Олександр заробив за бій близько 2,5 мільйонів євро.

Новини
"Собаки гавкають": Усик відповів "хворим українцям" за критику

У контракті на бій значилася гарантована сума призових, а також відсоток від продажу платної трансляції поєдинку на території Великобританії (на Туманному Альбіоні телеглядачі могли побачити пряму трансляцію бою за 24,95 фунтів).

Після цього поєдинку Усик вирішив перейти в суперважку вагову категорію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зняв "російське" відео, чим неймовірно розлютив українців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Усик - Белью" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Белью
Особи
Олександр Усик Тоні Белью
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...