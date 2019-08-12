Стало відомо, скільки заробив Усик, жорстоко нокаутувавши Белью

Українець Олександр Усик у своєму останньому на сьогодні поєдинку заробив рекордний гонорар у кар'єрі.

10 листопада минулого року наш співвітчизник дебютував на британському ринзі, виступаючи в професіоналах. Усик у ранзі абсолютного чемпіона світу у важкій вазі побився з Тоні Белью, якого нокаутував у сьомому раунді. За даними видання SportArena, Олександр заробив за бій близько 2,5 мільйонів євро.

У контракті на бій значилася гарантована сума призових, а також відсоток від продажу платної трансляції поєдинку на території Великобританії (на Туманному Альбіоні телеглядачі могли побачити пряму трансляцію бою за 24,95 фунтів).

Після цього поєдинку Усик вирішив перейти в суперважку вагову категорію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зняв "російське" відео, чим неймовірно розлютив українців.

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