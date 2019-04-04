Стало відомо, що насправді трапилося із суперником Гвоздика

Французький боксер Дуду Нгумбу дійсно отримав серйозну травму в поєдинку проти українця Олександра Гвоздика.

Про це в інтерв'ю ESPN розповів глава Атлетичної комісії штату Пенсільванія (PSAC) Грег Сьорб. За його словами, Нгумбу отримав розрив зв'язки литкового м'яза і пошкодження ахілла.

"Я багато разів бачив, як хлопці отримували вивих щиколотки, але ніколи не бачив такої розірваної зв'язки. Він був у лікарні декілька годин, йому одягли спеціальне фіксуюче взуття. Зрозуміло, ніхто не хоче, щоб бій закінчувався так", – прокоментував Сьорб.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик захистив чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі, перемігши Дуду Нгумбу. Француз відмовився від продовження бою через травму в п'ятому раунді, а нашому співвітчизнику присудили перемогу технічним нокаутом.

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