Стало відомо про підставу Ломаченку в бою з Кемпбеллом

Український чемпіон Василь Ломаченко не зможе розраховувати на негайний реванш із Люком Кемпбеллом у разі поразки в поєдинку 31 серпня.

Нашого співвітчизника позбавили такої опції в контракті на бій у Лондоні, пише Вoxing News.

Найчастіше в великих поєдинках, коли фаворит зустрічається з явним аутсайдером, у контракті прописано обов'язковий реванш у разі поразки чемпіона. Однак у випадку з Ломаченком це не зафіксовано. Відповідно, українець іде на ризик, адже бокс час від часу підносить несподівані результати.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня в Лондоні на О2 Arena. На кону поєдинку стоятимуть пояси Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), які належать українцю, а також вакантний титул Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відверто розповів про смерть свого друга Максима Дадашева.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!