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Стало відомо, чому у російського боксера відібрали пояс Усика

1.4тЧитати матеріал російською

Російський боксер Денис Лебедєв відмовився проводити обов'язковий захист чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі.

Саме це стало причиною позбавлення "десантника" титулу, який той отримав без бою після відмови Олександра Усика.

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Денис Лебедєв

Денис Лебедєв

"Світ боксу"

"Ми вели переговори з командою регулярного чемпіона цієї організації Арсена Гуляміряна, але у підсумку умови французької сторони виявилися неприйнятними, оскільки запропоновані ними фінансові умови були значно меншими, ніж рівень гонорарів, які раніше отримував Денис навіть у нетитульних поєдинках. Розглядали варіант проведення цього бою у Росії, але поставлені тимчасові рамки обмежили цю можливість", — пояснив прес-службі промоутерської компанії "Світ боксу" менеджер Лебедєва Вадим Корнілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Лебедєв був позбавлений чемпіонського пояса WBA, а також виключений з топ-15 рейтингу організації.

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Тема
WBA
Особи
Денис ЛебедєвОлександр Усик
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