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11 червня • оновлено в 09:48
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Стала відома причина, через яку Гвоздик завершив кар'єру: підсумки спорту 10 червня

2.2т
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Менеджер українського боксера Олександра Гвоздика назвав причину завершення кар'єри напівважем, а дівчина хокеїста Михайла Сергачова розповіла про інцидент із Михайлом Єфремовим.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 10 червня.

Крім того, дочка легендарного тенісиста Євгенія Кафельникова Алеся потрапила оголеною на обкладинку журналу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Роман Зозуля Алеся Кафельникова Олександр Гвоздик
Тег
Райо Вальєкано
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