Стала відома дата нового бою Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко-володар титулів чемпіона світу WBO і WBA в легкій вазі наступний бій планує провести у вересні 2019 року.

Про це наш чемпіон заявив на своїй сторінці в Твіттері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) у ніч на 13 квітня успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО). Через деякий час з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Поєдинок у Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Одразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Ломаченко, коментуючи бій із Кроллою, розповів про "найбільшу помилку".

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