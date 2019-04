Стала відома дата нового бою Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко-володар титулів чемпіона світу WBO і WBA в легкій вазі наступний бій планує провести у вересні 2019 року.

Про це наш чемпіон заявив на своїй сторінці в Твіттері.

See you in September 🤖 pic.twitter.com/FUIQBdVKYY