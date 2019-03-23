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"Справжній жах": промоутер Усика висловився про бій кривдника Кличка

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Британський промоутер Олександра Усика Едді Хірн висміяв поєдинок Тайсона Ф'юрі. За інформацією ЗМІ, наступним суперником кривдника легендарного українця Володимира Кличка стане німецький проспект Том Шварц.

"Так це ж справжнісінький жах! Жахливий бій. Відмовитися від реваншу з Уайлдером, щоб битися з Томом Шварцем... Але тут же знаходить себе. Хоча, якщо він за бій зі Шварцем дійсно отримає такі гроші, як про це говорять, тоді мені залишається тільки захоплюватися Тайсоном Ф'юрі і передати йому свої привітання", - цитує Хірна VRinge.

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Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Boxing Scene

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ф'юрі вибив у ESPN контракт на 100 млн доларів за п'ять боїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможений супертяж Тайсон Ф'юрі відмовився від реваншу проти американця Деонтея Уайлдера. Перший поєдинок двох легендарних боксерів відбувся в грудні 2018 року і завершився несподіваним результатом.

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Особи
Едді ХірнТайсон Ф'юрі
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