"Справжній жах": промоутер Усика висловився про бій кривдника Кличка

Британський промоутер Олександра Усика Едді Хірн висміяв поєдинок Тайсона Ф'юрі. За інформацією ЗМІ, наступним суперником кривдника легендарного українця Володимира Кличка стане німецький проспект Том Шварц.

"Так це ж справжнісінький жах! Жахливий бій. Відмовитися від реваншу з Уайлдером, щоб битися з Томом Шварцем... Але тут же знаходить себе. Хоча, якщо він за бій зі Шварцем дійсно отримає такі гроші, як про це говорять, тоді мені залишається тільки захоплюватися Тайсоном Ф'юрі і передати йому свої привітання", - цитує Хірна VRinge.

Тайсон Ф'юрі Boxing Scene

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ф'юрі вибив у ESPN контракт на 100 млн доларів за п'ять боїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможений супертяж Тайсон Ф'юрі відмовився від реваншу проти американця Деонтея Уайлдера. Перший поєдинок двох легендарних боксерів відбувся в грудні 2018 року і завершився несподіваним результатом.

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