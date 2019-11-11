"Справжні профани": росіянин Ковальов різко висловився про бій з Канело

Колишній чемпіон світу з боксу росіянин Сергій Ковальов у себе в Instagram поділився своїм ставленням до критики на свою адресу після поразки в чемпіонському бою від мексиканця Сауля Альвареса.

Російський боксер заявив, що здивований реакцією уболівальників на його програш.

Сауль Альварес - Сергій Ковальов

"Я просто в шоці від думки диванних експертів стосовно мого бою проти Канело. Хочу подякувати всім адекватним і тим, хто розуміє що до чого і за скільки, хто цінує мою працю і ризики в цьому виді спорту під назвою бокс. Дякую! Хочу сказати одне: все, що я роблю в своєму житті, це виключно для свого майбутнього, майбутнього своєї сім'ї і рідних мені людей. Слава богу за все. P.S. А ті, хто хотів розбагатіти на ставочках і не розбагатів, ті справжні профани в цій індустрії. Жадібність ще нікого ніколи до доброго не приводила", – написав 36-річний Ковальов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада росіянин Ковальов програв мексиканцю Саулю Альваресу серйозним нокаутом в 11-му раунді.

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