"Справжні профани": росіянин Ковальов різко висловився про бій з Канело

Колишній чемпіон світу з боксу росіянин Сергій Ковальов у себе в Instagram поділився своїм ставленням до критики на свою адресу після поразки в чемпіонському бою від мексиканця Сауля Альвареса.
Російський боксер заявив, що здивований реакцією уболівальників на його програш.
Сауль Альварес - Сергій Ковальов
"Я просто в шоці від думки диванних експертів стосовно мого бою проти Канело. Хочу подякувати всім адекватним і тим, хто розуміє що до чого і за скільки, хто цінує мою працю і ризики в цьому виді спорту під назвою бокс. Дякую! Хочу сказати одне: все, що я роблю в своєму житті, це виключно для свого майбутнього, майбутнього своєї сім'ї і рідних мені людей. Слава богу за все. P.S. А ті, хто хотів розбагатіти на ставочках і не розбагатів, ті справжні профани в цій індустрії. Жадібність ще нікого ніколи до доброго не приводила", – написав 36-річний Ковальов.
🇷🇺Я просто в шоці над думкою диванних експертів, стосовно мого бою проти Канело😳🤦🏼♂️ Хочу подякувати всім адекватних і розуміють, що до чого і яка вартість, хто цінує мої труди і ризики в цьому виді спорту, під назвою "Бокс ". Благодарю !!! Хочу сказати одне, що все, що я роблю в своєму житті, це виключно для свого майбутнього і майбутнього своєї сім'ї і рідних мені людей. Слава Богу за все 🙏🏼 PS А ті, хто хотів розбагатіти на ставочку і не розбагатів, ті справжні профани в цій індустрії. Жадібність, ще нікого ніколи до доброго не пріводіла☝🏼 Грайте вже тоді з "ОЛІМП", де ваших шансів на перемогу набагато більше 😉👍🏼 # олімп # крашер # Ковальов # бокс # чемпіон
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада росіянин Ковальов програв мексиканцю Саулю Альваресу серйозним нокаутом в 11-му раунді.
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