Сподіваємося на бій Усик – Чісора в жовтні, – промоутер

Промоутер британського боксера Дерека Чісори Девід Хей сподівається, що бій його клієнта проти Олександра Усика відбудеться в жовтні з глядачами.

"Дерек є людиною звички. Він показує свої найкращі якості, коли виступає перед публікою. Чим більше людей, тим краще він б'ється. Згадайте його бої проти Ділліана Уайта або Девіда Прайса, коли Дерек відчував енергію натовпу. Якщо він буде битися в порожній студії або саду, то я навіть не знаю... Якщо ми будемо змушені піти на це, то що поробиш, але ми сподіваємося, що ситуація налагодиться і все повернеться на свої місця. Ми сподіваємося на бій Усик – Чісора в жовтні", – розповів Хей в інтерв'ю на YouTube-каналі iFL TV.

Він також зазначив, що рішення щодо місця та дати бою українця та британця буде оголошено в найближчі декілька тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дерек Чісора пообіцяв легко розправитися з Олександром Усиком.