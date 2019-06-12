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"Спочивай з миром": Володимир Кличко повідомив трагічну новину

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Померла найстаріша фанатка українського боксера Володимира Кличка - Лідія Смуда.

"Спочивай з миром, дорога місіс Смуда! Я втратив одного зі своїх найбільших і, можливо, найстаріших шанувальників. Лідія Смуда, яка народилася в 1906 році, померла мирно в будинку для літніх людей у Гамбурзі", – написав боксер у себе в Facebook.

"Спочивай з миром": Володимир Кличко повідомив трагічну новину

Наш славетний екс-чемпіон завжди надихався життєвою мудрістю цієї літньої пані.

"Місіс Смуда дала мені кілька корисних порад і надихнула мене на все життя. З її дивовижною індивідуальністю і її сильним підходом "продовжуй жити" вона є справжнім прикладом для наслідування. "Продовжуй рухатися, якщо ти будеш стояти на місці, ти відступиш", – сказала вона мені, і, як ви знаєте, відтоді це мій девіз. За більш ніж 112 років життя вона сама ніколи не стояла на місці.

Кличко обіцяв знову відвідати її в день її 120-річчя.

"На жаль, вона не дожила до цього віку. Сьогодні я хочу висловити свої глибокі співчуття у зв'язку зі смертю місіс Смуди", – підсумував українець.

Новини
Офіційний бій: Володимир Кличко ухвалив рішення

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО), який переміг у 2015 році Володимира Кличка в чемпіонському бою, різко висловився з приводу можливого повернення українця в ринг.

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Особа
Володимир Кличко
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...время летит-но главные человеческие ценности-вечны...
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Романова Мария
Романова Мария
Cпacи6o вcем тем, кто пoказал мне caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/2ynpg8 Пpoстo пpойдя oпрoс полyчила почти пoлугодовyю зapплатy)) Пoльзyйтесь, пока еcть возможнocть=)
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Пукен Балодька
Пукен Балодька
Романова Мария, Пусть у тебя будет возможность потерять все свои деньги на этом лохотроне.
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