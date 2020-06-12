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12 червня • оновлено в 13:18
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Спочатку Усик: глава WBO прокоментував бій Джошуа – Ф'юрі

1.2т
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Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель заявив, що бій за обов'язковий титул в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа повинен відбутися до бою британця з Тайсоном Ф'юрі.

"Приємно бачити, що чемпіон WBO Ентоні Джошуа і колишній чемпіон WBO, а нині володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі домовилися про бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але обов'язковий захист титулу WBO має бути наступним", – написав Валькарсель у себе в Twitter .

Олександр Усик

Олександр Усик

Спочатку Усик: глава WBO прокоментував бій Джошуа – Ф'юрі

Twitter Пако Валькарселя

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Ф'юрі і Джошуа домовилися про проведення двох боїв у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Усика Олександр Красюк рішуче висловився про супербій між двома британськими важковаговиками.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Олександр Усик
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