Спенс - Портер: весь бій на відео

Американський чемпіон WBC в напівсередній вазі Шон Портер (30-3-1, 17 КО) програв небитому співвітчизнику Ерролу Спенсу (26-0, 21 КО).

Поєдинок в Лос-Анджелесі пройшов всю дистанцію в 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів 112-115, 116-111, 116-111. Портер нітрохи не поступався своєму опонентові і лише в одинадцятому раунді потрапив в легкий нокдаун.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повний запис цієї зустрічі.

Наступним суперником нового чемпіона IBF і WBC Ерола Спенса стане ексчемпіон світу в двох вагових категоріях Денні Гарсія.

як повідомляв OBOZREVATEL, Портер напередодні об'єднавчого поєдинку проти співвітчизника Ерола Спенса згадав про зустріч з українцем Олександром Усиком.

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