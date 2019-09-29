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29 вересня • оновлено в 14:06
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Спенс - Портер: весь бій на відео

3.2т Читати матеріал російською

Американський чемпіон WBC в напівсередній вазі Шон Портер (30-3-1, 17 КО) програв небитому співвітчизнику Ерролу Спенсу (26-0, 21 КО).

Поєдинок в Лос-Анджелесі пройшов всю дистанцію в 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів 112-115, 116-111, 116-111. Портер нітрохи не поступався своєму опонентові і лише в одинадцятому раунді потрапив в легкий нокдаун.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повний запис цієї зустрічі.

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Наступним суперником нового чемпіона IBF і WBC Ерола Спенса стане ексчемпіон світу в двох вагових категоріях Денні Гарсія.

як повідомляв OBOZREVATEL, Портер напередодні об'єднавчого поєдинку проти співвітчизника Ерола Спенса згадав про зустріч з українцем Олександром Усиком.

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Особа
Еррол Спенс
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