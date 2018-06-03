Смерть Мохаммеда Алі: топ-10 кращих боїв легенди

Рівно два роки тому, 3 червня 2016 року В американському Фініксі на 75-му році життя помер легендарний боксер Мохаммед Алі.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі напередодні був доставлений в лікарню з респіраторним захворюванням.

За свою кар'єру американець на прізвисько "Величнiший" провів на професійному рингу 61 бій, в яких зазнав п'ять поразок.

Тричі боксер ставав чемпіоном світу, що до нього не вдавалося нікому. Алі також є олімпійським чемпіоном Ігор-1960 Римі. Він включений в Зал слави боксу і Міжнародний зал боксерської слави.

На згадку про річницю смерті, OBOZREVATEL пропонує своїм читачам освіжити в пам'яті кращі десять поєдинків легендарного боксера.

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