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"Скочується": Роуч розповів, сталося з Джошуа після бою з Кличком

2.1тЧитати матеріал російською

Американський тренер Фредді Роуч впевнений, що британцеві Ентоні Джошуа нічого не світить в реванші з Енді Руїсом, так як після бою з Володимиром Кличком він перестав прогресувати.

"Що трапиться в реванші? Так теж саме, тому що Джошуа не змінює повністю свій підхід. З того часу, як він бився з Кличком, він потроху скочується вниз. У нього стало більше м'язової маси. Він виглядає дійсно добре, але я думаю, він має проблеми через цю м'язову масу. У своїх останніх поєдинках він був утомленим. Він втомлюється, не дійшовши до кінця. І я не вважаю, що м'язи створюють бійців. Якщо у нього великий біцепс - це значить, що він повинен важко бити?", - цитує Роуча vringe.com з посиланням на новинний портал Fight Hub.

Роуч знає, що треба змінити Ентоні для перемоги.

"Я хотів би сказати, що йому необхідна нова команда. Я хотів би бути частиною цієї команди, тому що він мені дійсно подобається, і він мій друг, але я не намагаюся вкрасти бійця. Я думаю, йому необхідно повернутися до того, що він робив, коли переміг на Олімпіаді, бо саме тоді він був дійсно хорошим бійцем, на мою думку", - підсумував Роуч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (32-1, 21 КО) .

Матч-реванш між Джошуа і Руїсом запланований на кінець року.

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Особи
Фредді РоучВолодимир КличкоЕнтоні Джошуа
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