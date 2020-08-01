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Скандальний український боксер здобув перемогу нокаутом на першому шоу Усика

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
2,7 т.
Скандальний український боксер здобув перемогу нокаутом на першому шоу Усика

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутував харків'янина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) на вечорі боксу Big Boxing Night, організованого промоутерською компанією Олександра Усика Usyk17 Promotion.

Поєдинок завершився достроково технічним нокаутом. У другому раунді Пахомов опинився затиснутий в кутку рингу. Вихрист методично бив опонента, а після того, як боксер з Харкова опинився на канвасi, секунданти відмовилися продовжувати бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Віктор Вихрист потрапив в скандал, повідомивши, що не виступатиме в аматорському боксі на Олімпіаді. Це обурення викликало бурхливу реакцію в Федерації боксу Україи.

9 лютого Вихрист яскраво дебютував на професійному рингу на вечорі боксу в німецькому Геппінгене.

УкраїнаКиївВіктор Вихрист
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