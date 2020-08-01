Скандальний український боксер здобув перемогу нокаутом на першому шоу Усика

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутував харків'янина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) на вечорі боксу Big Boxing Night, організованого промоутерською компанією Олександра Усика Usyk17 Promotion.

Поєдинок завершився достроково технічним нокаутом. У другому раунді Пахомов опинився затиснутий в кутку рингу. Вихрист методично бив опонента, а після того, як боксер з Харкова опинився на канвасi, секунданти відмовилися продовжувати бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Віктор Вихрист потрапив в скандал, повідомивши, що не виступатиме в аматорському боксі на Олімпіаді. Це обурення викликало бурхливу реакцію в Федерації боксу Україи.

9 лютого Вихрист яскраво дебютував на професійному рингу на вечорі боксу в німецькому Геппінгене.