Скандал у WBSS: WBO ухвалила резонансне рішення щодо бою екссуперників Усика

Фінал другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі між латишем Майрісом Брієдісом і кубинцем Юніером Дортікосом перебуває під загрозою зриву.

Всесвітня боксерська організація (WBO) задовольнила протест поляка Кшиштофа Гловацького на результат скандального півфіналу турніру з Брієдісом. У червні представник Латвії здобув перемогу нокаутом у третьому раунді після того, як хвилинами раніше вдарив суперника ліктем у щелепу, а потім відправив у нокдаун у позабойовий час.

Команда поляка подала протест, який WBO частково задовольнила, призначивши негайний реванш Кшиштофа з Брієдісом. Латиш має протягом 120 днів дати повторний поєдинок або буде позбавлений чемпіонського пояса.

Таким чином, Майріс перебуває у непростій ситуації, а його фінал WBSS із Дортікосом, запланований на грудень, під загрозою.

Брієдіс – Гловацький WBSS

Нагадаємо, що перший сезон WBSS у цій ваговій категорії виграв українець Олександр Усик. У чвертьфіналі він побив Гловацького, у півфіналі впорався із Брієдісом, а у битві за звання абсолютного чемпіона світу у Москві побив росіянина Мурата Гассієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександру Усику знайшли нового суперника для другого бою у суперважкій ваговій категорії.

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