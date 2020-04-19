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19 квітня • оновлено в 09:57
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"Ситуація складна": Усик, який закликав йти до церкви під час коронавiрусy, визнав помилку

2.3т
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Непереможний український боксер Олександр Усик зізнався, що був не правий, закликаючи віруючих ходити до храмів, незважаючи на пандемію коронавiрусу.

"Знаєте, коли кажуть, що коли люди не визнають свої помилки – це погано, а коли вони визнають свої помилки – це трохи добре. Так ось, я хочу сказати особисто за себе. Коли я почув вперше про те, що хочуть закрити храми і не пускати туди людей, в мені заграла така внутрішня гординя, яка сказала мені: "Олександр, як же так, закриють храми! А ну швидко щось роби". Я говорив: "Люди, йдіть до храмів". Я не відмовляюся від своїх слів, я скажу вам те ж саме. Але на даний момент ситуація складна в тому плані, що все закривають і посилюють карантин", - заявив боксер під час прямого ефіру у себе в Instagram.

Спортсмен вважає, що зараз ситуація змінилася.

"Так ось про що я зараз хочу попросити весь здоровий православний народ, який вже скучив за службами, за причастям, за всією тією благодаттю, яку ми отримуємо від нашого небесного Отця. Друзі, давайте зберемося сьогодні, поставимо свічку і помолимося вдома, з родиною", – підсумував Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик зізнався, що предстоятель колишньої Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій дозволив йому бити депутатів.

Також, Олександр Усик різко засудив декомунізацію в Україні. Також кримчанин відзначив, що розраховував на зміни в нашій країні з приходом на пост президента Володимира Зеленського.

Крім того, Усик відповів на питання, чий Крим, наїхавши на Україну.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Васильевич Вадим
Васильевич Вадим
був козак а став бомжом православним-деградація особистості конкретна
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Lux Alex
Lux Alex
Не ошибки надо признавать а брать ответственность за судьбы баранов которые тебя послушались и пошли в храмы.
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Спорт Бокс

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