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''Сідає'': з'явилася нова інформація про стан нокаутованого Гвоздиком боксера

7.2тЧитати матеріал російською

Стан боксера Адоніса Стівенсона, якого здолав українець Олександр Гвоздик у титульному бою 1 грудня, продовжує поліпшуватися.

Канадський боксер після нокауту в 11-му раунді був доправлений до лікарні, де його ввели в штучну кому через крововилив у мозок.

"Його стан покращується. Він уже не спить, ми почали більше спілкуватися. Йому вже не потрібна маска, щоб дихати. Кожен день він робить нові речі. Адоніс сідає, піднімає руки і ноги. Незабаром ми зможемо перевести його до лікарні Монреаля і нам буде набагато легше. Все налагоджується", - розповів брат Стівенсона П'єр в інтерв'ю La Presse.

Адоніс Стівенсон

Адоніс Стівенсон

instagram.com/adonissuperman

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Адоніс Стівенсон

Адоніс Стівенсон

worldboxingnews.net

Адоніс Стівенсон

Адоніс Стівенсон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Гвоздик - Стiвенсон
Особа
Адоніс Стівенсон
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