''Сідає'': з'явилася нова інформація про стан нокаутованого Гвоздиком боксера

Стан боксера Адоніса Стівенсона, якого здолав українець Олександр Гвоздик у титульному бою 1 грудня, продовжує поліпшуватися.
Канадський боксер після нокауту в 11-му раунді був доправлений до лікарні, де його ввели в штучну кому через крововилив у мозок.
"Його стан покращується. Він уже не спить, ми почали більше спілкуватися. Йому вже не потрібна маска, щоб дихати. Кожен день він робить нові речі. Адоніс сідає, піднімає руки і ноги. Незабаром ми зможемо перевести його до лікарні Монреаля і нам буде набагато легше. Все налагоджується", - розповів брат Стівенсона П'єр в інтерв'ю La Presse.
Адоніс Стівенсон
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Адоніс Стівенсон
worldboxingnews.net
Адоніс Стівенсон
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український боксер Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) нокаутував Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) і завоював титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC.
Одразу після бою канадський боксер був доставлений до лікарні. 40-річний Стівенсон був поміщений у штучну кому через крововилив у мозок.
Лікар канадського боксера Алексіс Тургеон розповів невтішні новини про стан свого підопічного. Стівенсон був прийнятий до відділення інтенсивної терапії.
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