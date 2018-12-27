''Сідає'': з'явилася нова інформація про стан нокаутованого Гвоздиком боксера

Стан боксера Адоніса Стівенсона, якого здолав українець Олександр Гвоздик у титульному бою 1 грудня, продовжує поліпшуватися.

Канадський боксер після нокауту в 11-му раунді був доправлений до лікарні, де його ввели в штучну кому через крововилив у мозок.

"Його стан покращується. Він уже не спить, ми почали більше спілкуватися. Йому вже не потрібна маска, щоб дихати. Кожен день він робить нові речі. Адоніс сідає, піднімає руки і ноги. Незабаром ми зможемо перевести його до лікарні Монреаля і нам буде набагато легше. Все налагоджується", - розповів брат Стівенсона П'єр в інтерв'ю La Presse.

Адоніс Стівенсон instagram.com/adonissuperman

Адоніс Стівенсон worldboxingnews.net

Адоніс Стівенсон

Як повідомляв OBOZREVATEL: