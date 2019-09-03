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3 вересня • оновлено в 22:24
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"Схвильований": Усик зробив зізнання про майбутній бій зі Спонгом

1.5т Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) зізнався, що з хвилюванням очікує майбутнього дебюту в суперважкій ваговій категорії.

"Дуже схвильований, що мій дебют у суперважкій вазі відбудеться в Чикаго 12 жовтня і буде показаний у прямому ефірі на DAZN. Спонг – швидкий і потужний супертяж, який домігся великого успіху в рингу. Я повинен пройти цей тест, щоб поборотися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі", – цитує Усика Boxingnews24.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, першим суперником Усика в суперважкому дивізіоні, став непереможний голландський боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) на прізвисько Король Рингу.

31 серпня Спонг здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, відправивши суперника в жахливий нокаут.

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Тема
Усик – Спонг
Особи
Олександр Усик Тайрон Спонг
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