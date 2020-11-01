Шарій: Усик написав мені через годину після перемоги

Одіозний проросійський блогер Анатолій Шарій похвалився повідомленням від Олександра Усика.

За словами Шарія, кримський боксер написав йому практично відразу після бою з британцем Дереком Чісорою.

"На тебе світ дивиться, у тебе голова після таких ударів, м'яко кажучи, гуде. Але ти береш і пишеш надихаюче повідомлення друзям", – написав Шарій у себе в Telegram-каналі.

Блогер захоплений словами українського чемпіона.

"Саша дякує всім нам, а ми вдячні йому за те, що він показав, як великий спортсмен може бути справжньою Людиною. Гармата взагалі", – підсумував Шарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шарій похвалився, що спілкувався з Усиком на тему допомоги "Л/ДНР". Пізніше Олександр подражнив своїх пiдписників натяком на Шарія.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик потрапив у скандал, коли взяв участь у спільному ефірі з Шарієм і зізнався, що стежить за його діяльністю.