Шансів немає: букмекери назвали переможця бою Ломаченко – Лопес

Український суперчемпіон Василь Ломаченко вважається явним фаворитом бою з американським проспектом Теофімо Лопесом.

Боксери вийдуть на ринг навесні наступного року та розіграють звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Василь, незважаючи на гучні обіцянки опонента, котирується значно вище, а Теофімо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченка приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

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Ломаченко – Лопес Boxing News 24

Нагадаємо, Теофімо Лопес сенсаційно нокаутував Річарда Коммі з Гани у другому раунді та завоював чемпіонський пояс у легкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес змусив піднятися Василя Ломаченка на ринг після перемоги над Річардом Коммі. Промоутер боксерів Боб Арум уже зробив офіційне оголошення майбутнього поєдинку українця та американця.

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