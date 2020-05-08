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8 травня • оновлено в 13:32
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"Схаменіться!" Знаменита українська ексчемпіонка Аліна Шатернікова відреагувала на скандал із Усиком і Ломаченком

8.7т
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Українська ексчемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова, яка зараз є віцепрезиденткою Ліги професійного боксу України, стала на захист внесених у базу "Миротворця" Олександра Усика і Василя Ломаченка.

"Василь Ломаченко та Олександр Усик. Найкращі у своїй справі. Українські атлети, які багато років перебувають у топі різних світових спортивних рейтингів. Так, вони не ідеальні, як і кожен із нас, вони можуть помилятися, як і кожен із нас, вони можуть бути далекі від реалій подій на Сході, так, врешті-решт, вони можуть бути схильні до впливу адептів Радянського Союзу. Вони ж просто люди..." – написала Шатернікова у себе у Facebook.

Олександр Усик, Аліна Шатернікова та Василь Ломаченко

Олександр Усик, Аліна Шатернікова та Василь Ломаченко

Facebook

Вона заявила, що знає і Ломаченка, і Усика як патріотів України, які цінують і поважають державні символи і традиції, та закликала людей схаменутися, подивившись на світ очима любові, а не ненависті.

"Люди, схаменіться! Перестаньте ділити людей на патріотів і непатріотів, на "за Зеленського" і на "за Порошенка", на чорних і білих, лідерів і не лідерів. Подивіться на світ очима любові, а не очима ненависті. Шукайте шлях до світла!" – підсумувала Шатернікова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик і Ломаченко були внесені в базу сайту "Миротворець" після того, як знялися в російському пропагандистському фільмі про церкву "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!"

У Росії швидко відреагували на цю ситуацію. Глава Федерації боксу РФ Умар Кремльов заявив, що вони готові запропонувати українським боксерам російське громадянство.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Аліна Шатернікова Василь Ломаченко Олександр Усик
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Коментарі
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а от чего я должен опомниться? Мне плюют в лицо, бьют по щеке, а я должен вытереться и подставить другую щеку только потому, что эти два му...ка умеют драться?
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3
0
Петров Сергей
Петров Сергей
Для свидомых украинцев эталоном является вечный изгой презираемый в Европе, роман сосуля по прозвищу - "н@цист". А эти парни уверены в себе в и в своей позиции - их уважают на мировом уровне, они и есть гордость Украины!
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1
4
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ок ра ина как тот дэбил, всех убью, один останусь...)))
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0
2
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