Українська ексчемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова, яка зараз є віцепрезиденткою Ліги професійного боксу України, стала на захист внесених у базу "Миротворця" Олександра Усика і Василя Ломаченка.

"Василь Ломаченко та Олександр Усик. Найкращі у своїй справі. Українські атлети, які багато років перебувають у топі різних світових спортивних рейтингів. Так, вони не ідеальні, як і кожен із нас, вони можуть помилятися, як і кожен із нас, вони можуть бути далекі від реалій подій на Сході, так, врешті-решт, вони можуть бути схильні до впливу адептів Радянського Союзу. Вони ж просто люди..." – написала Шатернікова у себе у Facebook.

Олександр Усик, Аліна Шатернікова та Василь Ломаченко Facebook

Вона заявила, що знає і Ломаченка, і Усика як патріотів України, які цінують і поважають державні символи і традиції, та закликала людей схаменутися, подивившись на світ очима любові, а не ненависті.

"Люди, схаменіться! Перестаньте ділити людей на патріотів і непатріотів, на "за Зеленського" і на "за Порошенка", на чорних і білих, лідерів і не лідерів. Подивіться на світ очима любові, а не очима ненависті. Шукайте шлях до світла!" – підсумувала Шатернікова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик і Ломаченко були внесені в базу сайту "Миротворець" після того, як знялися в російському пропагандистському фільмі про церкву "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!"

У Росії швидко відреагували на цю ситуацію. Глава Федерації боксу РФ Умар Кремльов заявив, що вони готові запропонувати українським боксерам російське громадянство.

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