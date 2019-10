"Сфальсифіковане ла*но": бій Головкін - Дерев'янченко викликав бурю в соцмережах

Поразка українського боксера Сергія Дерев'янченка в бою проти казаха Геннадія Головкіна викликало шквал обурень в соціальних мережах.

Фанати відзначають несправедливе рішення суддів, які одноголосно присудили перемогу в чемпіонському бою більш титулованому Головкін.

"Того Головкіна, який зносив всіх на рингу, більше не існує. Або, може бути, він просто не існує проти правильної якості конкуренції. У будь-якому випадку, краще в GGG вже в дзеркалі заднього виду. Сьогоднішній вечір це довів"

That GGG that KO'd everyone does not exist anymore. Or maybe he just does not exist against the right quality of competition. Either way, the best of GGG is in the rear view mirror, tonight proved it. #GGGDerevyanchenko - Boxing Unscripted (@BoxUnscripted) October 6, 2019

"Кожен раз, коли цей хлопець рубиться, перемогу віддають йому. Це продуманий план з самого початку. Фігня!"

Every single time he 's in a close fight they give it to @GGGBoxing it' s all a plan from the beginning! Bullshit! #GGGDerevyanchenko @DAZN_USA - 🇺🇸CYNCERE🇺🇸 (@IamCynsere) October 6, 2019

"Пффф, це сфальсифікована лайно. Головкін не виграв з таким відривом"

Bruh, this shit rigged as fuck, GGG did not win this fight by such a margin 👎 #GGGDerevyanchenko - Jose Aguilar (@ Aguilarjose_214) October 6, 2019

"Головкін програв цей бій. Він отримав по своїй дупі і сам про це прекрасно знає"

GGG Lost that fight, that's bullshit, got his ass whooped and he knows it too #SavedbytheJudges #GGGDerevyanchenko - xZiLLAAAx (@ogzillaaaj) October 6, 2019

"Я великий уболівальник Головкіна, але він не виграв цей поєдинок. Давайте просто підтримаємо обох бійців за їх важку роботу і сьогодення Big Drama Show. Сергій Дерев'янченко, ти сьогодні отримав нового шанувальника в моїй особі"

I 'm a huge @GGGBoxing fan, but he did not win that fight. Props to both fighters for all your hard work and giving a biggg drama show. @SDerevyanchenko you've gained another fan tonight. #GGGDerevyanchenko - Cherisse Eisenberg (@reeseeisenberg) October 6, 2019

"Вау! Який бій! Це повинна бути перемога Сергія Дерев'янченка. Його пограбували!"

Wow !!! What an amazing fight! It should have gone to @SDerevyanchenko All the way !! He was robbed! 🥊 #GGGDerevyanchenko - Franco (@ FrancoFranc024) October 6, 2019

"Який чудовий поєдинок. Дерев'янченко повинен був виграти. У цьому бою я збирався вболівати за Головкіна, але у Дерев'янченко є хоробре серце і він зробив багато в цьому поєдинку. Він був збитий з ніг, але повернувся і помстився Геннадію, поранивши в останніх раундах"

What a great fight. Derevyanchenko should have won this fight. I was going for GGG in this fight but Derevyanchenko has heart and did so much in this fight. He got knocked down but came back up and threw everything at GGG and hurt him later in the rounds. #GGGDerevyanchenko - Joe (@ Joe15005) October 6, 2019

"Головкін програв цей бій, але DAZN довелося багато в нього інвестувати"

Ggg lost that for sure but Dazn has to much invested period #GGGDerevyanchenko - E-Man (@ Sbcrew725) October 6, 2019

"Геннадій може втратити після цього бою шанувальників, спадщину і стиль бачення бою. Я один з його найбільших прихильників, я це бачу"

In danger of losing the fans and his legacy and his fighting style .. I'm one of his biggest fans and I can see that. #GGGDerevyanchenko - ⓈⒶⓉ (@Bearded_Geezer) October 6, 2019

"Повинна була бути нічия. Гена не заслужив перемоги. Старіє наш чемп"

Повинна була бути нічия. Гена не заслужив перемоги. При всій повазі до нього. Старіє на чемп. #GGGDerevyanchenko - Aslan Oguzbaî (@aslan_oguzbay) October 6, 2019

"Головкін вперше в своїй кар'єрі програв сьогодні ввечері"

G lost for the first time tonight #GGGDerevyanchenko - Yoshi (@corazondelleon) October 6, 2019

"Це було круто! Обидва бійці заслужили повагу. Головкін, можливо, отримав подарунок сьогодні ввечері у вигляді перемоги. Сумніви завжди будуть. Відмінний бій. Жахливий андеркард"

That was intense! Props to both fighters. GGG may have gotten a gift tonight definitely the benefit of the doubt. Great fight. Horrible undercard. #GGGDerevyanchenko #DAZN #rematch - TheRealRicardo80 (@ TRicardo80) October 6, 2019

"Я люблю Головкіна, але думаю, що Дерев'янченко переміг. Геннадій не може йти кістка в кістку з Канело. Я не люблю Канело, але після перегляду цього бою, зрозумів, що він набагато краще. Дерев'янченко заслужив перемогу!"

I love GGG but I think Chenko won it ... He can not go toe to toe with Canelo. From watching this Canelo is way better and I do not even like Canelo. Chenko deserved to win it! #GGGDerevyanchenko - ♥ ️ (@kandixxxp) October 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 жовтня Головкін переміг Дерев'янченко в поєдинку за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".

Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно скільки раундів виграв українець.

Також були опубліковані кращі моменти бою на відео.

