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7 жовтня • оновлено в 18:13
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"Сфальсифіковане ла*но": бій Головкін - Дерев'янченко викликав бурю в соцмережах

28.4т Читати матеріал російською

Поразка українського боксера Сергія Дерев'янченка в бою проти казаха Геннадія Головкіна викликало шквал обурень в соціальних мережах.

Фанати відзначають несправедливе рішення суддів, які одноголосно присудили перемогу в чемпіонському бою більш титулованому Головкін.

"Сфальсифіковане ла*но": бій Головкін - Дерев'янченко викликав бурю в соцмережах

"Того Головкіна, який зносив всіх на рингу, більше не існує. Або, може бути, він просто не існує проти правильної якості конкуренції. У будь-якому випадку, краще в GGG вже в дзеркалі заднього виду. Сьогоднішній вечір це довів"

"Кожен раз, коли цей хлопець рубиться, перемогу віддають йому. Це продуманий план з самого початку. Фігня!"

"Пффф, це сфальсифікована лайно. Головкін не виграв з таким відривом"

"Головкін програв цей бій. Він отримав по своїй дупі і сам про це прекрасно знає"

"Я великий уболівальник Головкіна, але він не виграв цей поєдинок. Давайте просто підтримаємо обох бійців за їх важку роботу і сьогодення Big Drama Show. Сергій Дерев'янченко, ти сьогодні отримав нового шанувальника в моїй особі"

"Вау! Який бій! Це повинна бути перемога Сергія Дерев'янченка. Його пограбували!"

"Який чудовий поєдинок. Дерев'янченко повинен був виграти. У цьому бою я збирався вболівати за Головкіна, але у Дерев'янченко є хоробре серце і він зробив багато в цьому поєдинку. Він був збитий з ніг, але повернувся і помстився Геннадію, поранивши в останніх раундах"

"Головкін програв цей бій, але DAZN довелося багато в нього інвестувати"

"Геннадій може втратити після цього бою шанувальників, спадщину і стиль бачення бою. Я один з його найбільших прихильників, я це бачу"

"Повинна була бути нічия. Гена не заслужив перемоги. Старіє наш чемп"

"Головкін вперше в своїй кар'єрі програв сьогодні ввечері"

"Це було круто! Обидва бійці заслужили повагу. Головкін, можливо, отримав подарунок сьогодні ввечері у вигляді перемоги. Сумніви завжди будуть. Відмінний бій. Жахливий андеркард"

"Я люблю Головкіна, але думаю, що Дерев'янченко переміг. Геннадій не може йти кістка в кістку з Канело. Я не люблю Канело, але після перегляду цього бою, зрозумів, що він набагато краще. Дерев'янченко заслужив перемогу!"

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Дерев'янченка і Головкіна госпіталізували після бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 жовтня Головкін переміг Дерев'янченко в поєдинку за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".

Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно скільки раундів виграв українець.

Також були опубліковані кращі моменти бою на відео.

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Читайте всі новини по темі "Головкін – Деревянченко" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Головкін – Деревянченко
Особи
Геннадій Головкін Сергій Деревянченко
Джерело
Джерело: tribuna.con
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Tomas Fan
Tomas Fan
Я был за Деревянченко. Красивый бой, зрелищный. Обоим уважуха! Да, Дерево был более напористым, особенно после рассечения. Но в боксе учитывается количество точных попаданий. Если пересмотреть бой на скорости 0,5, то визуально заметно, что у Головкина было больше точных попаданий, то есть у GGG был выше коэффициент - количество ударов/количество попаданий. Надо отдать должное Сергею за стойкость и волю к победе, но если быть объективным, то Голова, хоть и с минимальным перевесом, но выиграл.
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Livesey David
Livesey David
Достаточно на ипало Деревяшкина посмотреть, после боя, и сразу станет понятно, кто выиграл, а кто проиграл.
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Tomas Fan
Tomas Fan
Livesey David, Причём тут лицо, Ливси? Ты же вроде дохтар и должен знать, что у каждого лица своя физика. У одного после тычка пальцем сразу синяк, а у другого после удара битой может только покраснение. Или мы будем судить боксёров по состоянию лица на момент завершения боя, а не по судейским запискам?
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a alexeyon
a alexeyon
Livesey David, ты на свое ИПАЛО посмотри для начала, а потом сунь свое рыло на украинские сайты..
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Прежде чем писать фигню пусть противники Головкина посмотрят статистику ударов. Процент попаданий в цель (противника) у ГГГ выше
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