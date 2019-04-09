"Що він скаже?" Український супертяж розповів, чим закінчиться бій Ломаченко – Кролла

Відомий український супертяж Владислав Сіренко не має сумнівів у впевненій перемозі Василя Ломаченка над Ентоні Кроллою.

На думку власника чемпіонського пояса WBF International, жоден легковаговик світу не здатен протистояти Василю.

Василь Ломаченко Top Rank

"Я навіть не можу уявити, що його хтось поб'є. Можуть побити, так, як це зробив колись Салидо нечесно, але в чесному бою я не знаю, хто його може побити. Він настільки круто останнім часом боксує, він виглядає як робот. No mas? Може бути, чому б і ні. Якщо Кролла нічого не зможе зробити з Василем, то що він скаже? Просто не вийде з кутка і все", – заявив Сіренко в інтерв'ю Luckypunchnet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський проспект Теофімо Лопес відзначився безглуздим висловлюванням, згадавши Василя Ломаченка.

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