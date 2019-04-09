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"Що він скаже?" Український супертяж розповів, чим закінчиться бій Ломаченко – Кролла

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Відомий український супертяж Владислав Сіренко не має сумнівів у впевненій перемозі Василя Ломаченка над Ентоні Кроллою.

На думку власника чемпіонського пояса WBF International, жоден легковаговик світу не здатен протистояти Василю.

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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Top Rank

"Я навіть не можу уявити, що його хтось поб'є. Можуть побити, так, як це зробив колись Салидо нечесно, але в чесному бою я не знаю, хто його може побити. Він настільки круто останнім часом боксує, він виглядає як робот. No mas? Може бути, чому б і ні. Якщо Кролла нічого не зможе зробити з Василем, то що він скаже? Просто не вийде з кутка і все", – заявив Сіренко в інтерв'ю Luckypunchnet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський проспект Теофімо Лопес відзначився безглуздим висловлюванням, згадавши Василя Ломаченка.

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоВладислав СіренкоЕнтоні Кролла
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