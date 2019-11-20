"Сатані вклоняєшся": Усик страшним фото обурив мережу

Непереможний український боксер Олександр Усик на день народження свого сина за допомогою гриму перетворив половину обличчя в череп.

Олександр Усик Instagram Олександра Усика

Олександр Усик Instagram Олександра Усика

Така трансформація не знайшла схвалення у шанувальників спортсмена.

"Б*я, сатаніст. Християнину не гоже святкувати Хелловін. Ось, чому ти виграєш. Сатані вклоняєшся", – обурливо написали в коментарях українцеві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

9 листопада промоутер Усика (17-0, 13 КО) підтвердив, що свій наступний бій українець може провести проти Дерека Чісори.

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