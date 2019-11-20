Головна Новини
20 листопада • оновлено в 23:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Сатані вклоняєшся": Усик страшним фото обурив мережу

1.9т
Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик на день народження свого сина за допомогою гриму перетворив половину обличчя в череп.

Олександр Усик

Олександр Усик

Instagram Олександра Усика

Олександр Усик

Олександр Усик

Instagram Олександра Усика

Така трансформація не знайшла схвалення у шанувальників спортсмена.

"Б*я, сатаніст. Християнину не гоже святкувати Хелловін. Ось, чому ти виграєш. Сатані вклоняєшся", – обурливо написали в коментарях українцеві.

"Сатані вклоняєшся": Усик страшним фото обурив мережу
"Сатані вклоняєшся": Усик страшним фото обурив мережу
"Сатані вклоняєшся": Усик страшним фото обурив мережу
Новини
"Завершить кар'єру": розкриті несподівані деталі наступного бою Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

9 листопада промоутер Усика (17-0, 13 КО) підтвердив, що свій наступний бій українець може провести проти Дерека Чісори.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
вот тебе и "истинно верующий"...нехорошо...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги