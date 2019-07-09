"Саню, ти що накоїв?" Усик спантеличив фанатів зовнішнім виглядом

Український колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до дебютного поєдинку у хевівейті.

Наш боксер на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував відео з тренування, яке викликало занепокоєння у фанатів спортсмена. У ролику Олександр працює на рингу та на груші. "Як справи? Братане, справи у прокурора. А у нас літо. Все зашибись, ми в залі. Той, хто паше, той і їсть", – прокоментував підготовку Усик.

Олександр Усик кадр із відео

У коментарях багато хто звернув увагу на те, що боксер набрав у вазі для переходу у суперважі, а також візуально втратив швидкість. "Саню, ти що накоїв? Дай Боже не втратити швидкості...", "Сашо, я вас не впізнав", "Саню, привіт, щось ноги відстають, наїв масу", "Повільний став, чи здалося", "За зовнішнім виглядом помітно, звісно, що вже хеві", "Давай, приводь себе у форму. Швидкість все ж таки твоя головна зброя", "Товстоусик", – відреагували користувачі соцмережі на відео.

Зазначимо, що Олександр Усик не зміг дебютувати у новій для себе вазі через травму біцепса правої руки. Повернення українця очікується в кінці вересня в бою із Карлосом Такамом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський чемпіон Майк Тайсон приїхав до Києва і зробив несподіване зізнання про Усика.

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