Санкціонований: WBO оголосила про проведення бою Усик – Джошуа

Всесвітня боксерська організація (WBO) розпорядилася, щоб Ентоні Джошуа й Олександр Усик почали переговори щодо проведення поєдинку. Тим самим організація офіційно санкціонувала бій.

Ентоні Джошуа – Олександр Усик LoginCasino

WBO вже надіслала листа промоутеру Едді Гірну, який займається справами обох боксерів, повідомляє ESPN. Тепер чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і офіційний претендент Олександр Усик мають 30 днів на те, щоб домовитися про битву.

Крім того, WBO вже почала пошуки організатора поєдинку. Він визначиться через аукціон, а мінімальна сума за право проведення чемпіонського бою становить 1 мільйон доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Джошуа повернув титул чемпіона світу за версіями WBA, IBF, IBO і WBO, впевнено перемігши за очками мексиканця Енді Руїса.

офіційним претендентом по лінії IBF є болгарин Кубрат Пулєв. Промоутер Едді Гірн заявляв, що Джошуа має намір провести бої з обома претендентами, однак право першого поєдинку віддається Пулєву.

наступний бій Усик мав провести навесні 2020 року проти британця Дерека Чісори.

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