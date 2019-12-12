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12 грудня • оновлено в 17:19
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Санкціонований: WBO оголосила про проведення бою Усик – Джошуа

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Всесвітня боксерська організація (WBO) розпорядилася, щоб Ентоні Джошуа й Олександр Усик почали переговори щодо проведення поєдинку. Тим самим організація офіційно санкціонувала бій.

Ентоні Джошуа – Олександр Усик

Ентоні Джошуа – Олександр Усик

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WBO вже надіслала листа промоутеру Едді Гірну, який займається справами обох боксерів, повідомляє ESPN. Тепер чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і офіційний претендент Олександр Усик мають 30 днів на те, щоб домовитися про битву.

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Крім того, WBO вже почала пошуки організатора поєдинку. Він визначиться через аукціон, а мінімальна сума за право проведення чемпіонського бою становить 1 мільйон доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа Едді Хірн
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