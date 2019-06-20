"Руйнівний вплив": Тайсон висловився про камбек Кличка

Лінійний чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі закликав Володимира Кличка не відновлювати кар'єру.

На думку 30-річного британця, легендарний український боксер не зможе показувати той же рівень, що й у кращі роки. "Думаю, що йому варто залишатися на пенсії, адже він занадто старий. Кличко не може уникнути руйнівного впливу часу", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю німецькому виданню BILD, передає spox.com.

Кличко – Ф'юрі

Водночас він заявив, що кожного дня згадує про перемогу над Кличком у 2015 році. "Повісив фото на стіну, тому що воно щодня нагадує мені, як я надрав Володимиру дупу", – зазначив Тайсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко ухвалив рішення не проводити боїв у 2019 році, проте все ще роздумує над поверненням у бокс.

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