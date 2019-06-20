ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Руйнівний вплив": Тайсон висловився про камбек Кличка

Читати матеріал російською

Лінійний чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі закликав Володимира Кличка не відновлювати кар'єру.

На думку 30-річного британця, легендарний український боксер не зможе показувати той же рівень, що й у кращі роки. "Думаю, що йому варто залишатися на пенсії, адже він занадто старий. Кличко не може уникнути руйнівного впливу часу", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю німецькому виданню BILD, передає spox.com.

Новини
"Ненавидиш мене": Ф'юрі обматюкав Володимира Кличка

Кличко – Ф'юрі

Кличко – Ф'юрі

Водночас він заявив, що кожного дня згадує про перемогу над Кличком у 2015 році. "Повісив фото на стіну, тому що воно щодня нагадує мені, як я надрав Володимиру дупу", – зазначив Тайсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко ухвалив рішення не проводити боїв у 2019 році, проте все ще роздумує над поверненням у бокс.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особи
Тайсон Ф'юріВолодимир Кличко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel