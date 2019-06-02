Руїс розповів, як переміг Джошуа

Новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО) зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

"Спасибі Богу за цю перемогу. Без нього це не було б можливим. Мені зараз так добре! Це те, про що я мріяв так довго. Я важко працював, щоб зробити це, а сьогодні мої мрії стали реальністю. Сьогодні мене вперше повалили на канвас. I, знаєте, це зробило мене сильніше. Я зарядився. Я відправив його в нокдаун і повернувся в бій ", – сказав Руїс в інтерв'ю Boxingscene.

Мексиканець пообіцяв не зупинятися на досягнутому.

"Я хотів довести всім, хто сумнівається. Це не буде єдиною перемогою. Я не збираюся втрачати ці пояси. Я йду за спадщиною. Те, як я виглядаю, хрест, який я несу. Тепер я хочу прийти в дійсно хорошу форму і виглядати як мексиканський Джошуа. Слідуйте за своїми мріями, якщо хтось принизить вас, не слухайте, просто продовжуйте працювати, як я. Ми тільки що зробили історію", – підсумував Енді.

1 червня відбувся ще один поєдинок. Знаменитий український боксер Іван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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