"Розмажу": непереможний хорватський боксер пообіцяв знищити Усика

Багатообіцяючий хорватський боксер, який виступає в суперважкій вазі, Філіп Хрговіч (10-0, 8 КО) впевнений у своїй перемозі над українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

"Що стосується мого поєдинку проти Олександра, то я розмажу його. Вибач, мужик", – цитує слова Хрговіча агентство Tribuna.

Філіп Хрговіч Fightnews.info

Хорват також зазначив, що вважає нашого боксера "великим", однак не вірить у його успіх у суперважкому дивізіоні.

"Я вважаю Усика великим боксером, але він маленький для хевівейта. Тут боксери важче на 20-30 кг. Я вважаю, що він дав би бій Джошуа, але Ентоні занадто потужний. Він нокаутував би Усика", - додав Хргович.

В останньому бою 7 грудня він захистив інтернаціональний пояс WBC, нокаутувавши американця Еріка Моліну в третьому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий промоутер Едді Хірн розповів про домовленість із Олександром Усиком щодо дати його наступного поєдинку.

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