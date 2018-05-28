Росія назвала дату бою Усик - Гассієв

Фінал Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим повинен відбутися 22 липня. Таку пропозицію організаторам турніру зробила Федерація боксу Росія (ФБР).

"Ми хотіли провести бій між Гассіевим і Усиком в Росії в День боксу країни, який відзначається у нас 22 липня. Саме місце проведення буде визначено пізніше. Це може бути Москва або Сочі", - заявив в ефірі каналу RT глава ФБР Умар Кремльов.

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Нагадаємо, бій Усик - Гассієв був запланований на 11 травня в аравійської Джидді, однак через травму українця був відкладений. При цьому Росія усіляким чином намагається перекупити право на організацію поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про несподіване місце проведення бою Усик - Гассієв.