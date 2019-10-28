Російського боксера забрали на ношах з рингу після нокауту: спортивні підсумки 27 жовтня

Українцю Олександру Усику знайшли нового суперника у суперважкій вазі, а росіянина Михайла Алексєєва забрали з рингу на ношах після нокауту.

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Крім того, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" синхронно втратили очки у 12-му турі Прем'єр-ліги. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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