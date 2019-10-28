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28 жовтня • оновлено в 10:49
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Російського боксера забрали на ношах з рингу після нокауту: спортивні підсумки 27 жовтня

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Українцю Олександру Усику знайшли нового суперника у суперважкій вазі, а росіянина Михайла Алексєєва забрали з рингу на ношах після нокауту.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 27 жовтня.

Крім того, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" синхронно втратили очки у 12-му турі Прем'єр-ліги. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олександр Усик
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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