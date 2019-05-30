Російського бійця відправили в жорсткий нокаут на 10-й секунді бою

Відомий казахський боєць Міржан Ергалієв став чемпіоном турніру з рукопашного бою, який пройшов у російському Волгодонську.

У фіналі зустрічі Ергалієв ефектно розібрався з місцевим спортсменом. Бій тривав лише 10 секунд. Після невеликої пристрілки Міржану вдався відмінний удар лівою ногою.

Рефері залишалося лише зупинити поєдинок, присудивши перемогу нокаутом. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, досвідченого українського супертяжа побив боксер-дебютант. Бій на вечорі боксу в Німеччині завершився нокаутом у першому ж раунді.

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