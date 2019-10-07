Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Російський журналіст не витримав, коментуючи бій українця Дерев'янченка

12т Читати матеріал російською

Авторитетний російський журналіст, один із провідних фахівців у боксі Олександр Бєлєнький оцінив справедливість результату бою українця Сергія Дерев'янченка з казахстанцем Геннадієм Головкіним.

Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін

Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін

"Намагався промовчати, але не вийшло. Бій із тієї ж серії, що й Джонс — Тарвер. Не претендуючи ні на яку об'єктивність, скажу одне: 114-113 на користь Головкіна. Але я допускаю будь-яку точку зору. Зокрема й відмінну від моєї. І ще одне — я не хотів би бути суддею на цьому матчі", — зазначив Бєлєнький, чиї слова цитує sports.kz.

Новини
"Щось раптом трапляється": названо причину госпіталізації Дерев'янченка та Головкіна

Нагадаємо, бій Головкін — Дерев'янченко викликав обурення в соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді віддали перемогу казахстанському боксеру. За їхніми оцінками, українець виграв у п'яти раундах із 12-ти.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Головкін – Деревянченко" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Головкін – Деревянченко
Особи
Олександр БІЛЕНЬКИЙ Сергій Деревянченко Геннадій Головкін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel