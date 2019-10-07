Російський журналіст не витримав, коментуючи бій українця Дерев'янченка

Авторитетний російський журналіст, один із провідних фахівців у боксі Олександр Бєлєнький оцінив справедливість результату бою українця Сергія Дерев'янченка з казахстанцем Геннадієм Головкіним.

Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін

"Намагався промовчати, але не вийшло. Бій із тієї ж серії, що й Джонс — Тарвер. Не претендуючи ні на яку об'єктивність, скажу одне: 114-113 на користь Головкіна. Але я допускаю будь-яку точку зору. Зокрема й відмінну від моєї. І ще одне — я не хотів би бути суддею на цьому матчі", — зазначив Бєлєнький, чиї слова цитує sports.kz.

Нагадаємо, бій Головкін — Дерев'янченко викликав обурення в соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді віддали перемогу казахстанському боксеру. За їхніми оцінками, українець виграв у п'яти раундах із 12-ти.

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