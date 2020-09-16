Російський чемпіон Бетербієв про бій з Усиком: мені цікаво зустрітися з найкращим

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв зізнався, що хотів би зустрітися з Олександром Усиком на професійному рингу.

Раніше боксери тричі протистояли один одному на аматорському рівні. Росіянин переміг у поєдинку, який відбувся в Єкатеринбурзі, а українець здолав свого суперника на чемпіонаті світу в Баку в 2011 році та Олімпіаді-2012.

"Ми боксували за аматорськими правилами. Три раунди – дуже мало. Інші рукавички. Все інше. Цікаво, як пройде наш бій з 12 раундів у професіоналах. Хоча для мене це великий ризик. Усик – неслабкий хлопець, абсолютний чемпіон. Мені цікаво зустрітися з найкращим", – цитує слова Бетербієва видання "РБК-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, можливий поєдинок проти Олександра Усика прокоментував і росіянин Олександр Повєткін.