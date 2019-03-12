Російських суперників Гвоздика хочуть зіштовхнути лобами в Америці

Росіяни Дмитро Бівол і Сергій Ковальов, які разом з українцем Олександром Гвоздиком виступають в полутяжах, можуть провести поєдинок в США. Після перемоги чемпіона WBA над Джо Смітом 9 березня, Ковальов запропонував йому організувати очну зустріч.

"Їх бій міг відбутися в минулому році, якщо б Ковальов переміг Елейдера Альвареса в серпні. Ми вели переговори з Кеті Дувою, яка на той момент була промоутером у Ковальова і співпромоутером у Бівола", - цитує промоутера Бівола Вадима Корнілова Матч ТВ.

Сергій Ковальов і Дмитро Бівол BoxingScene

Менеджер чемпіона WBA оцінив, скільки можна було б виручити за поєдинок його підопічного з чемпіоном WBO.

"За сьогоднішньою ситуацією на ринку думаю, що бій Ковальова і Бівола приніс би кожному мінімум по кілька мільйонів доларів - я б дав такий прогноз", - заявив Корнілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська суперсерія може організувати турнір в напівважкій вазі. Таким чином у нашого боксера Олександра Гвоздика з'явиться можливість зібрати всі пояси. Раніше WBSS у крузервейті вигравав ще один українець Олександр Усик.

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