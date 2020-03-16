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16 березня • оновлено в 19:29
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Російська, а не українська: Усик зробив шокуюче зізнання

10.5т
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Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик під час інтерв'ю американській журналістці Мішель Джой Фелпс зробив несподіване зізнання.

Олександр Усик

Олександр Усик

"Спорт-Експрес"

Відповідаючи на перше ж питання: "Яка перша буква в вашому імені – "О" або "А"?", боксер обрав другий варіант. При цьому він провів журналістці невеликий лікнеп (діалог вівся англійською мовою).

"Я – Александр. "Александр " – це російською. Українською буде "Олександр". Але я – Александр", – підкреслив Усик на початку інтерв'ю на Yotube-каналі Behind The Gloves.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик, який народився в Сімферополі, в 2018 році, відповідаючи на питання "Чий Крим?", заявив, що Крим – божий. Також Усика не раз звинувачували в проросійських поглядах і прихильності православній церкві Московського патріархату.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Олександр Усик
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Верх кугутизма - переводить имена! Александра превращать в Олэксандра, Джона - в Ивана, Николауса в Мыколу, Пьера в Пэтра. :-)))
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1
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Трубицын Александр, к чему ты это высрал, убогий?)
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Дурний, як сто пудів диму.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Одиозный Сергей, Александар он или Олександр не имеет значение!! У него морде написано, что он ж ло б!!! Хоть и крымский!!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Поребрик ка-ца-пс-кий на границе видно невысокий - де-рь-мо оттуда уже переливается на нашу территорию из-за этого бордюра.
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