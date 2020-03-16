Російська, а не українська: Усик зробив шокуюче зізнання

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик під час інтерв'ю американській журналістці Мішель Джой Фелпс зробив несподіване зізнання.

Олександр Усик "Спорт-Експрес"

Відповідаючи на перше ж питання: "Яка перша буква в вашому імені – "О" або "А"?", боксер обрав другий варіант. При цьому він провів журналістці невеликий лікнеп (діалог вівся англійською мовою).

"Я – Александр. "Александр " – це російською. Українською буде "Олександр". Але я – Александр", – підкреслив Усик на початку інтерв'ю на Yotube-каналі Behind The Gloves.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик, який народився в Сімферополі, в 2018 році, відповідаючи на питання "Чий Крим?", заявив, що Крим – божий. Також Усика не раз звинувачували в проросійських поглядах і прихильності православній церкві Московського патріархату.

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