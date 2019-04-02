"Робокоп": Усик, який бігає Києвом, справив фурор у мережі

Українець Олександр Усик, який оголосив про перехід у суперважку вагу, продовжує посилену підготовку до свого поєдинку проти Карлоса Такама.

Наш чемпіон похвалився своїм тренуванням на озері Тельбін в одному зі спальних районів Києва. Пробіжки українського боксера викликали справжній фурор в Instagram.

Користувачі в коментарях захоплюються фізичною формою співвітчизника, порівнюючи його з персонажем знаменитого фантастичного фільма про робота-поліцейського.

Новини Українцям готують підставу з боями Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик вперше розповів про свою підготовку до дебюту в хевівейті і поєдинку проти камерунця Такама.

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