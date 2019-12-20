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20 грудня • оновлено в 13:33
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Реванш Усик – Гассієв: у Росії зробили нову заяву

1.9т
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Глава федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов не сумнівається в перемозі Мурата Гассієва над Олександром Усиком у разі проведення матчу-реваншу.

"Реваншу з Усиком хочемо не тільки ми, його весь світ хоче. І я впевнений, що Мурат в ньому переможе. У першому бою у нього були проблеми то з рукою, то з плечем, але це не виправдання. Просто потрібен реванш, де переможе найсильніший. Упевнений, що ним стане Мурат", – цитує Кремльова агентство "Спорт-Експрес".

Олександр Усик проти Мурата Гассіева

Олександр Усик проти Мурата Гассіева

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Він також пояснив, чому Гассієв не виходив на ринг вже півтора року, але запевнив, що наступний бій росіянина планується на січень.

"Він був травмований, тому бої зривалися. Але в січні у нього планується бій, а потім ми будемо вести переговори щодо його поєдинку в Росії. Чим більше таких боїв буде у нас, тим популярнішим стане бокс", – додав Кремльов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв впевнений, що рішення WADA про покарання Росії має політичний підтекст.

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Тема
Усик - Гассиев
Особи
Олександр Усик Мурат Гассієв
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